Трамваи не будут ходить между метро "Красносельская" и Лефортовским мостом в выходные

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В выходные дни, 25–26 июня и 2–3 июля, трамваи не будут ходить между метро "Красносельская" и Лефортовским мостом. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Из-за ограничения трамвай № 7 будет ходить от Белорусского вокзала до Богородского, транспорт № 13 – от МЦД Каланчевская до метро "Новослободская" (по маршруту № 50).

При этом трамваи № 37 и 46 объединят в единый маршрут, который будет ходить от Курского вокзала до Новогиреева через Волочаевскую и Красноказарменную улицы. В выходные будет курсировать и автобус № 050 с маршрутом метро "Комсомольская" – метро "Авиамоторная".



Фото: телеграм-канале "Дептранс.Оперативно"

"Изменения – на время модернизации и благоустройства трамвайных путей на Лефортовском мосту. Мы продолжаем устанавливать температурные компенсаторы, которые обеспечат устойчивость трамвайного полотна при колебаниях температуры", – говорится в сообщении.

При этом трамваи временно не будут ходить по выходным, в будние же дни транспорт вернется к прежнему режиму работы.

Ранее сообщалось, что в субботу, 25 июня, автобусы на Крылатской улице будут ходить по измененным маршрутам в связи с проведением соревнований по триатлону. В департаменте уточнили, что автобусы № 229 и 829 будут курсировать по улице Крылатские Холмы в обоих направлениях. При этом заезд к остановке "Стоматологическая поликлиника № 5" по Осенней и Крылатской улицам будет сохранен.

