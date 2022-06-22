Трамваи не будут ходить между метро "Красносельская" и Лефортовским мостом в выходные

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В выходные дни, 25–26 июня и 2–3 июля, трамваи не будут ходить между метро "Красносельская" и Лефортовским мостом. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Из-за ограничения трамвай № 7 будет ходить от Белорусского вокзала до Богородского, транспорт № 13 – от МЦД Каланчевская до метро "Новослободская" (по маршруту № 50).
При этом трамваи № 37 и 46 объединят в единый маршрут, который будет ходить от Курского вокзала до Новогиреева через Волочаевскую и Красноказарменную улицы. В выходные будет курсировать и автобус № 050 с маршрутом метро "Комсомольская" – метро "Авиамоторная".
Фото: телеграм-канале "Дептранс.Оперативно"
"Изменения – на время модернизации и благоустройства трамвайных путей на Лефортовском мосту. Мы продолжаем устанавливать температурные компенсаторы, которые обеспечат устойчивость трамвайного полотна при колебаниях температуры", – говорится в сообщении.
При этом трамваи временно не будут ходить по выходным, в будние же дни транспорт вернется к прежнему режиму работы.
Ранее сообщалось, что в субботу, 25 июня, автобусы на Крылатской улице будут ходить по измененным маршрутам в связи с проведением соревнований по триатлону. В департаменте уточнили, что автобусы № 229 и 829 будут курсировать по улице Крылатские Холмы в обоих направлениях. При этом заезд к остановке "Стоматологическая поликлиника № 5" по Осенней и Крылатской улицам будет сохранен.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: