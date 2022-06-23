Парковку машин в 1-м Голутвинском переулке запретят 26 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Парковка автомобилей в 1-м Голутвинском переулке в центре Москвы будет запрещена 26 июня в связи с проведением праздничных мероприятий в честь Дня молодежи. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Речь идет о парковке № 0410 в районе дома 7. Ограничение будет действовать с 06:00 воскресенья, 26 июня, до 00:00 понедельника, 27 июня.

Ранее сообщалось, что движение на Университетской площади и улице Косыгина будет ограничено 25 и 26 июня в связи с проведением полумарафона "Моя столица". В частности, 26 июня с 07:00 до 17:00 не будет движения на участке улицы Косыгина от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта.

Кроме того, 25 и 26 июня из-за бала "Выпускник" движение в центре Москвы ограничат сразу на нескольких улицах. Отмечается, что с 23:50 25 июня до 00:20 26 июня полное перекрытие будет на участках Москворецкой набережной, улице Варварке, Васильевском Спуске, Большом Москворецком мосту, а также Софийской и Раушской набережных.

