Парковку машин в 1-м Голутвинском переулке запретят 26 июня

23 июня, 20:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Парковка автомобилей в 1-м Голутвинском переулке в центре Москвы будет запрещена 26 июня в связи с проведением праздничных мероприятий в честь Дня молодежи. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Речь идет о парковке № 0410 в районе дома 7. Ограничение будет действовать с 06:00 воскресенья, 26 июня, до 00:00 понедельника, 27 июня.
Ранее сообщалось, что движение на Университетской площади и улице Косыгина будет ограничено 25 и 26 июня в связи с проведением полумарафона "Моя столица". В частности, 26 июня с 07:00 до 17:00 не будет движения на участке улицы Косыгина от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта.
Кроме того, 25 и 26 июня из-за бала "Выпускник" движение в центре Москвы ограничат сразу на нескольких улицах. Отмечается, что с 23:50 25 июня до 00:20 26 июня полное перекрытие будет на участках Москворецкой набережной, улице Варварке, Васильевском Спуске, Большом Москворецком мосту, а также Софийской и Раушской набережных.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: