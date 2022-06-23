Проектирование участка от улицы Поляны до Варшавского шоссе началось в ТиНАО

13:42
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
На трассе Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе началось проектирование участка от улицы Поляны до Варшавского шоссе. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, данный участок станет последним на всей магистрали. Он присоединится к южной части МСД. Ожидается, что его проектирование закончится в третьем квартале 2022 года. Тогда же запланировано и его строительство.
По словам Бочкарева, работы на магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе выполнены на 49%.
"Уже открыты два участка трассы – от Киевского до Калужского шоссе и от Калужского шоссе до ТПУ "Столбово". Еще два участка строятся", – отметил заммэра.
Ранее сообщалось, что тоннель под Киевским шоссе на трассе Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе готов на 75%. Объект строится на участке от Боровского до Киевского шоссе. На нем уже возвели монолитные конструкции. В настоящее время начались работы по монтажу инженерных систем и внутренней отделке.
Магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе станет дублером юго-западной и южной части МКАД. Длина новых дорог с учетом развязок – 92 километра. Строительство разделено на пять этапов. В 2023 году планируют закончить связку между Боровским и Киевским шоссе.
Магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе станет дублером южной части МКАД
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