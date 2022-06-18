Тоннель на Калужском шоссе в ТиНАО ждет капитальный ремонт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Тоннель на Калужском шоссе от пересечения с дорогой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе в поселении Сосенском Новомосковского административного округа, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Для обеспечения функционирования тоннеля капитальный ремонт будет производиться на отдельных участках поочередно. Работы по капитальному ремонту тоннеля будут проводиться поэтапно, с выходом на проезжую часть основного хода (движение в область) и дублеров Калужского шоссе, а также самого тоннеля, с сохранением движения на каждом этапе проезда", – отметила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

В тоннеле будут установлены временные дорожные знаки и пластиковые блоки.

Капитальный ремонт предусматривает частичный демонтаж декоративных панелей вентилируемого фасада тоннеля с заменой отдельных дефектных элементов, инъектирование мест протечек в швах железобетонных конструкций и ремонт деформационных швов. Кроме того, планируется обновить разрушенный слой бетона, окрасить банкетки и восстановить гидроизоляцию технологических и холодных швов бетонирования.

Также специалисты проведут работы на отмостке вдоль парапетов тоннеля. Планируется устроить уклон верхних плоскостей парапетов рамповых частей, выполнить переборку облицовочных плиток и проведен ремонт помещения и лестничную клетку в притоннельном сооружении.

Кроме того, строители отремонтируют кровлю наземного павильона притоннельного сооружения, его внешнюю облицовку и внутреннюю отделку.

Ранее сообщалось, что в Москве отремонтируют путепровод, расположенный на пересечении Боровского шоссе в районе Внуково.

Проект предусматривает восстановление и ремонт несущих конструкций путепровода, замену навесной гранитной облицовки стен на металлокерамические панели, а также восстановление систем жизнеобеспечения, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Кроме того, во время капитального ремонта путепровод оборудуют системами контроля и управления доступа, а также системами охранной и пожарной сигнализации. В помещениях тоннеля появятся световые оповещатели и табло "Выход".