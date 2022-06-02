Завершилась проходка первого тоннеля Солнцевской линии метро до Внуково

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве завершилась проходка первого тоннеля Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Тоннелепроходческий механизированный комплекс "Роза" завершил проходку левого перегонного тоннеля от метромоста у строящейся станции "Пыхтино" до котлована будущей станции "Внуково" Солнцевской линии метро на территории одноименного аэропорта", – рассказал глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

Заммэра отметил, что работы велись на глубине до 16,5 метра под автомобильными дорогами и жилыми домами в ТиНАО, что осложняло проходку из-за большого количества подземных коммуникаций. Длина тоннеля составляет чуть более километра.

Уточняется, что проходку соседнего перегонного тоннеля ведет щит "Наталия". Он прошел уже примерно треть пути. Между тем продолжается возведение станций "Пыхтино" и "Внуково". После завершения строительства нового участка Солнцевской линии, которое планируется в 2023 году, Внуково станет первым в РФ аэропортом с собственной станцией метро.

Ранее сообщалось, что в Москве готовят к открытию два перегонных тоннеля новой служебной линии в электродепо "Замоскворецкое", которое сейчас полностью обслуживает Большую кольцевую линию метро. На вводимом участке завершились все строительно-монтажные и пусконаладочные работы. Заключительным этапом станет запуск пробного поезда и накатка путей.

