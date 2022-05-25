Соединительную ветку в электродепо "Замоскворецкое" готовят к открытию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице к открытию готовят два перегонных тоннеля новой служебной ветки в электродепо "Замоскворецкое", сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в тоннелях на вводимом участке завершились все строительно-монтажные и пусконаладочные работы. Специалисты уже проверили габарит и подали напряжение. Заключительным этапом перед открытием станет запуск пробного поезда и накатка путей.

Заммэра рассказал, что для интеграции новой соединительной ветки между метро и электродепо "Замоскворецкое" врезали пять стрелочных переводов. Сейчас модернизированное электродепо полностью перевели на обслуживание Большой кольцевой линии.

Генеральный директор АО "Мосметрострой" Сергей Жуков добавил, что правый и левый перегонные тоннели строили с помощью тоннелепроходческого комплекса "Марина" диаметром шесть метров. Подземная трасса пролегла под Варшавским шоссе и Чонгарским бульваром.

Когда проходка в готовых тоннелях завершилась, специалисты выполнили устройство верхнего строения пути и межтоннельных водоотливных установок, а также смонтировали кабельную продукцию. Ввод новой соединительной линии запланирован на конец мая.

В перегонных тоннелях между станциями "Варшавская" и "Каширская" продолжается работа над верхним строением пути, замена кабелей и инженерных сетей для дальнейшей интеграции в состав южного участка БКЛ.

Ранее Бочкарев рассказал, что проходка тоннелей Солнцевской линии метро между строящимися станциями "Пыхтино" и "Внуково" выполнена на 52%. На обеих станциях продолжают вестись монолитные работы. Общая строительная готовность участка составляет 43%.

