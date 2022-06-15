Магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе станет дублером южной части МКАД

Магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе станет дублером юго-западной и южной части МКАД. Длина новых дорог с учетом развязок – 92 километра.

Строительство разделено на пять этапов. В 2023 году планируют закончить связку между Боровским и Киевским шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.