Уголовное дело возбуждено по факту крупного ДТП под Рязанью

Фото: УМВД России по Рязанской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту крупной аварии на 224-м километре трассы Р-22 "Каспий", в которой погибли три человека, еще четверо пострадали. Об этом говорится в сообщении на сайте УМВД по Рязанской области.

Уточняется, что дело возбуждено по статье о нарушении дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

ДТП произошло около 7 часов утра в Михайловском районе Рязанской области. Грузовик, направлявшийся в сторону Москвы, врезался в стоящий рядом микроавтобус Hyundai и четыре легковых автомобиля.

В результате происшествия две женщины и мужчина, которые были в момент аварии в микроавтобусе, получили травмы, несовместимые с жизнью. Двое пассажиров микроавтобуса получили травмы. Пострадали еще три человека в легковых автомобилях.

По предварительным данным, водитель грузовика уснул за рулем. В Минздраве Рязанской области рассказали, что троих пострадавших доставили в Михайловскую районную больницу в тяжелом состоянии. При этом один мужчина находится на аппарате ИВЛ.