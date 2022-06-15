Уголовное дело возбуждено по факту крупного ДТП под Рязанью

13:50
Фото: УМВД России по Рязанской области
Следователи возбудили уголовное дело по факту крупной аварии на 224-м километре трассы Р-22 "Каспий", в которой погибли три человека, еще четверо пострадали. Об этом говорится в сообщении на сайте УМВД по Рязанской области.
Уточняется, что дело возбуждено по статье о нарушении дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
ДТП произошло около 7 часов утра в Михайловском районе Рязанской области. Грузовик, направлявшийся в сторону Москвы, врезался в стоящий рядом микроавтобус Hyundai и четыре легковых автомобиля.
В результате происшествия две женщины и мужчина, которые были в момент аварии в микроавтобусе, получили травмы, несовместимые с жизнью. Двое пассажиров микроавтобуса получили травмы. Пострадали еще три человека в легковых автомобилях.
По предварительным данным, водитель грузовика уснул за рулем. В Минздраве Рязанской области рассказали, что троих пострадавших доставили в Михайловскую районную больницу в тяжелом состоянии. При этом один мужчина находится на аппарате ИВЛ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: