Три человека погибли в ДТП под Рязанью

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три человека погибли и три получили травмы в ДТП под Рязанью, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.

По информации правоохранителей, авария случилась около 7 часов утра в Михайловском районе на 224-м километре автодороги Р-22 "Каспий". Грузовик, направлявшийся в сторону Москвы, врезался в стоящий рядом микроавтобус Hyundai и четыре легковушки.

В результате происшествия две женщины и мужчина, которые были в момент аварии в микроавтобусе, получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще три человека в легковых автомобилях были ранены.

В настоящее время выясняются все обстоятельства и детали аварии.

Ранее ДТП произошло в подмосковном Домодедове. На трассе А-107 ММК фура столкнулась с легковушкой. По данным МВД, в результате аварии три человека погибли и еще один пострадал. В ведомстве уточнили, что авария произошла из-за того, что водитель легковушки выехал на встречку.