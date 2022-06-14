В Сергиевом Посаде машина загорелась после столкновения с автобусом

В Сергиевом Посаде легковушка загорелась после столкновения с автобусом. Очевидцы пишут, что один водитель затормозил перед пешеходным переходом, а второй не успел среагировать.

О состоянии мужчины, который был за рулем легковой машины, данных нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.