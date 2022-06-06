Упавший на пути на станции метро "Новокузнецкая" пассажир погиб

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пассажир, который упал на пути на станции метро "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии, погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, в настоящее время тело погибшего извлекли из-под вагона поезда.

В пресс-службе столичного ГУ МВД РФ заявили, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее на Замоскворецкой линии метро приостановили движение поездов из-за человека на путях. Сначала составы не ходили от "Автозаводской" до "Белорусской". Позже движение от "Театральной" до "Белорусской" ввели в прежний режим. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

