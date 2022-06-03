Вестибюли ряда станций Филевской линии метро будут поочередно закрывать с 4 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ряд вестибюлей на станциях Филевской линии метро будут поочередно закрывать в период с 4 по 27 июня. Это связано с проведением работ по реконструкции Пионерского, Багратионовского и Паркового путепроводов. Об этом сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

Уточняется, что на станции "Филевский парк" 4–13 июня будет закрыт для пассажиров восточный вестибюль, а 18–27 июня – западный.

Восточный вестибюль закроют на станции "Багратионовская" с 4 по 11 июня, а западный – с 18 по 25 июня. На станции метро "Пионерская" с 4 по 13 июня пассажиры не смогут пользоваться восточным вестибюлем, западным – с 18 по 27 июня.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о планах по строительству новых дорог в столице. По его словам, планируется построить 272,7 километра дорог, 48 пешеходных переходов, 87 мостов, тоннелей и эстакад.

Бочкарев выделил особое значение возведения хордовых магистралей. Работы планируется завершить в 2022–2023 годах. В совокупности за счет данных проектов между собой будут связаны 73 района Москвы.

