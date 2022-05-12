Переход через МЦД-1 и Северный дублер Кутузовского проспекта построят до конца 2022 года

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Пешеходный переход через пути МЦД-1 и Северный дублер Кутузовского проспекта планируют достроить до конца 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса.
"Надземный пешеходный переход <...> построят в районе улиц Полоцкой и Гвардейской. Пешеходный мост обеспечит безопасный проход граждан и улучшит транспортную доступность районов Можайского и Кунцево", – рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Он также добавил, что данный переход станет одним из самых длинных надземных переходов в Москве – его протяженность составит 120 метров. По его словам, сейчас специалисты обустраивают лестничные сходы, собирают пролетные строения.
Загрутдинов напомнил, что, согласно поручению мэра, до 2024 года через пути МЦД-1 в Москве должно быть построены восемь пешеходных переходов. В настоящее время идет строительство четырех из них.
Ранее в районе ТПУ "Электрозаводская" в Москве открыли пешеходный мост, связавший Рубцовскую и Семеновскую набережные. Он позволит тысячам жителей Басманного района экономить до 20 минут в пути до метро.
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