Движение на Замоскворецкой линии метро восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на Замоскворецкой линии столичного метро восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В ведомстве отметили, что в настоящее время движение поездов вводится в график.

Ранее движение поездов на линии приостановили из-за человека на путях. Сначала составы не ходили от "Автозаводской" до "Белорусской". Позже движение от "Театральной" до "Белорусской" ввели в прежний режим. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

До этого в вестибюль станции "Рижская" попала вода из-за сильных дождей. Сотрудникам столичной подземки удалось оперативно провести дополнительные работы по очистке дренажа. После этого вода ушла в дренажную систему вестибюля. После устранения проблемы станция заработала в обычном режиме.

