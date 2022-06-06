Поезда не ходят на участке Замоскворецкой линии метро из-за человека на путях

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Движение поездов на участке Замоскворецкой линии столичного метро приостановлено в связи с упавшим на пути человеком. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Сначала поезда не ходили от "Автозаводской" до "Белорусской". К настоящему моменту поезда от "Театральной" до "Белорусской" ходят в прежнем режиме.

Специалисты занимаются восстановлением движения на участке от "Автозаводской" до "Театральной". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

В департаменте призвали пассажиров пользоваться Калининской, Калужско-Рижской и Кольцевой линиями метро, а также Московским центральным кольцом и наземным транспортом.

"Просим пассажиров соблюдать правила, не подходить к краю платформы и тем более не спускаться на путь – это опасно для жизни", – указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ряд вестибюлей на станциях Филевской линии метро будут поочередно закрывать в период с 4 по 27 июня. Это связано с проведением работ по реконструкции Пионерского, Багратионовского и Паркового путепроводов. Так, на станции "Филевский парк" 4–13 июня будет закрыт для пассажиров восточный вестибюль, а 18–27 июня – западный.