Движение по третьему ж/д пути участка Курская – Каланчевская откроется летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Движение по третьему пути участка Курская – Каланчевская откроется летом. Поезда МЦД-2 и МЦД-4 будут курсировать по двум новым путям, сообщается на сайте МЖД.

На сегодняшний день специалисты подготовили земляное полотно и ведут укладку виброизолирующих матов для минимизации шума и вибрации. Затем начнется укладка пути.

"По результатам замеров, проведенных после укладки матов на Каланчевском путепроводе под IV главным путем, шумовое воздействие снизилось в пять раз. В зависимости от особенностей участка, расстояния от путей до объектов, типа подвижного состава, который будет курсировать, толщина матов подбирается для каждого участка отдельно", – говорится в сообщении.

В МЖД отметили, что для железнодорожных путей такая технология применяется в России впервые. Изначально она использовалась для мостов, тоннелей и путепроводов. На участке уложат 6,5 километра матов, а также установят шумозащитные экраны и заменят 15 тысяч окон в прилегающих 38 зданиях.

"В рамках развития МЦД железнодорожники уложат почти 35 километров виброизолирующих матов под новые и реконструируемые железнодорожные пути", – добавляется в сообщении.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект возведения путепровода и перехода через пути второй линии Московских центральных диаметров в Северном административном округе столицы. Путепровод длиной 950 метров соединит улицы Приорова и 8 Марта.

