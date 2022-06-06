Движение по третьему ж/д пути участка Курская – Каланчевская откроется летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Движение по третьему пути участка Курская – Каланчевская откроется летом. Поезда МЦД-2 и МЦД-4 будут курсировать по двум новым путям, сообщается на сайте МЖД.
На сегодняшний день специалисты подготовили земляное полотно и ведут укладку виброизолирующих матов для минимизации шума и вибрации. Затем начнется укладка пути.
"По результатам замеров, проведенных после укладки матов на Каланчевском путепроводе под IV главным путем, шумовое воздействие снизилось в пять раз. В зависимости от особенностей участка, расстояния от путей до объектов, типа подвижного состава, который будет курсировать, толщина матов подбирается для каждого участка отдельно", – говорится в сообщении.
В МЖД отметили, что для железнодорожных путей такая технология применяется в России впервые. Изначально она использовалась для мостов, тоннелей и путепроводов. На участке уложат 6,5 километра матов, а также установят шумозащитные экраны и заменят 15 тысяч окон в прилегающих 38 зданиях.
"В рамках развития МЦД железнодорожники уложат почти 35 километров виброизолирующих матов под новые и реконструируемые железнодорожные пути", – добавляется в сообщении.
Ранее Сергей Собянин утвердил проект возведения путепровода и перехода через пути второй линии Московских центральных диаметров в Северном административном округе столицы. Путепровод длиной 950 метров соединит улицы Приорова и 8 Марта.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: