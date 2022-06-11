В Нью-Мексико усилился лесной пожар в национальном парке

Из-за сильного ветра и рекордной жары площадь лесного пожара в национальном парке Карсон в Нью-Мексико выросла до 40 гектаров и продолжает увеличиваться.

С огнем борются многочисленные отряды пожарных, задействована авиация, но остановить пламя пока не удается. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.



