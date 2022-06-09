Более 2,5 млн жителей Китая пострадали от ливней

Более 2,5 миллиона жителей Китая пострадали от ливней на востоке и в центре страны. Проливные дожди вызвали сильные наводнения. Больше всего досталось провинциям Цзянси и Хунань. Об этом сообщают китайские информационные агентства.

Десять человек погибли и еще трое пропали без вести. Разрушены и сильно повреждены тысячи домов. Более полумиллиона человек сидят без электричества. Затоплено около 200 тысяч гектаров сельхозугодий. Эксперты подсчитали предварительный ущерб – примерно 800 миллионов долларов.

Мощный взрыв прогремел на севере Ирака. Три человека получили ранения. Об этом сообщает Reuters. Пишут, что взорвался заминированный дрон. Предполагают, что беспилотник собирался атаковать здание дипмиссии США, но его удалось сбить. В итоге пострадали три человека, еще несколько автомобилей повреждены.

В Швейцарии начался суд над бывшими главами FIFA и UEFA Йозефом Блаттером и Мишелем Платини. Их обвиняют в мошенничестве, подделке документов, растрате и злоупотреблении служебным положением. Процесс начали с дела о мошенничестве в Международной федерации футбола. На первом же заседании 86-летний Блаттер заявил о плохом самочувствии и не стал давать показания.

Ожидается, что судебное разбирательство продлится 11 дней. Если Платини и Блаттера признают виновными, им грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф.

В Германии разбираются с водителем, которые сбил школьников на своей машине. Случилось это на западе Берлина. Как рассказывают свидетели, автомобиль выскочил на тротуар, сбил несколько человек, а потом врезался в витрину магазина. Один человек погиб. Еще не меньше 10 получили травмы. Водителя задержали и сейчас выясняют, было это случайное происшествие или спланированная акция.

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