Не менее 10 человек погибли из-за грозовых ливней в Канаде – СМИ

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По меньшей мере 10 человек стали жертвами грозовых ливней Канаде, сообщает телеканал CTV.

Уточняется, что девять человек были задавлены обрушившимися деревьями, еще один погиб при опрокидывании лодки.

Непогода в минувшие выходные обрушилась на провинции Онтарио и Квебек. Ветер, порывы которого достигали 130 километров в час, повалил линии электропередачи, в результате чего тысячи местных жителей остались без электроэнергии.

Ранее сообщалось, что более 2 миллионов человек пострадали в результате тропического шторма "Меги" на Филиппинах. В республике зафиксировали 560 наводнений и 89 оползней. Повреждены более 200 дорог. В нескольких городах наблюдались перебои с электричеством.

До этого наводнение произошло в ЮАР. Погибли более 300 человек. Самые сильные за последние 60 лет дожди обрушились на провинцию Квазулу-Наталь и ее мегаполис Дурбан. В регионе были разрушены более шести тысяч зданий, размыты автомобильные и железные дороги, обрушились десятки мостов.