Ураган снес крыши домов в Курской области

Жители некоторых регионов России пострадали от непогоды. В Курской области ураган буквально сносит крыши домов и вырывает с корнем деревья.

Из-за шторма сотни людей остались без электричества и связи. Сейчас аварийные бригады пытаются восстановить оборудование. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

