"Московский патруль": Госавтоинспекция усиливает борьбу с нетрезвыми водителям в праздники

Госавтоинспекция усиливает борьбу с нетрезвыми водителям в праздники. Зачастую, как показывает проверка, выпившие люди предпочитают садиться за руль автомобилей каршеринга.

Что грозит нарушителям? И почему нельзя было вызвать такси? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.