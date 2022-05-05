Поврежденную при обстреле сеть электроснабжения в Белгородской области восстановили

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Поврежденную в результате обстрела сеть электроснабжения в селе Нехотеевка в Белгородской области восстановили. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Ранее Гладков сообщил, что пять домовладений и линия электропередачи получили повреждения при обстреле со стороны Украины в Белгородской области. По его словам, один из пяти домов полностью разрушен.

Он отметил, что обстрел прекратился к 12:00. Глава региона пообещал, что работы по восстановлению электроснабжения начнутся в течение часа. Также в селах проведут необходимые замеры, чтобы восстановить все поврежденные дома.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

