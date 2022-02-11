Два человека погибли при обрушении бетонного забора в Подмосковье

Фото: МЧС РФ

Два человека погибли в результате обрушения трех пролетов бетонного забора строящегося придорожного торгового комплекса в подмосковном поселке Селятино, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Количество пострадавших, по информации собеседника агентства, увеличилось до трех человек. На место происшествия выехали следователи и криминалисты.

По предварительным данным, причиной случившегося стало нарушение техники безопасности.

Ранее сообщалось, что из-под завалов после обрушения бетонного забора в СНТ "Отрадное" были извлечены два человека. По данному факту прокуратура начала проверку. Ее проведение поручено Наро-Фоминской городской прокуратуре.

