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Москва 24

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Происшествия

16:01

Крыша обрушилась в актовом зале подмосковной школы

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В подмосковной школе, расположенной в Пушкинском городском округе, произошло обрушение кровли. Об этом сообщается в телеграм-канале региональной прокуратуры.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям должностных лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья учащихся", – говорится в сообщении.

По данным источника РИА Новости, ЧП произошло в поселке Ашукино на улице Кольцова. Обрушение случилось в актовом зале, его площадь составила 700 квадратных метров. Источник уточнил, что в момент происшествия детей в здании не было.

Ранее пожар произошел в частной школе во Владивостоке. На площади 1,5 тысячи квадратных метров горела крыша, часть которой в результате обрушилась. В момент инцидента в здании никого не было, поэтому никто не пострадал. Возгорание удалось оперативно локализовать.

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