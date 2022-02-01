Прокуратура начала проверку после обрушения наледи на женщину с детьми в Балашихе

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Подмосковная прокуратура организовала проверку после обрушения наледи на женщину с двумя маленькими детьми в Балашихе. Об этом сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

"Прокуратурой Московской области организована проверка по факту падения в городском округе Балашиха сосульки с крыши дома на женщину с двумя детьми 5 и 8 лет. Потерпевшие доставлены в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

Прокуратура оценит действия должностных лиц и полноту принятых мер по устранению оледенения на крышах домов. По итогам проверки ведомство примет необходимые меры реагирования.

Ранее школьницу из Колпина госпитализировали с травмой позвоночника после падения из-за гололеда. По данному факту прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку.

