Школьница пострадала после падения из-за гололеда в Санкт-Петербурге

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Школьницу из Колпина госпитализировали с травмой позвоночника после падения из-за гололеда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Санкт-Петербурга.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

"Проводится проверка по факту падения школьницы, предположительно, из-за гололеда", – рассказали в ведомстве.

Врачи зафиксировали, что девочка получила травмы из-за падения около дома.

Ранее сообщалось, что в Казани во время чистки крыши производственной базы погиб рабочий. На него упал лед со снегом. Уточняется, что работы проводились с разрешения инженера-технолога ООО "Техника". В следственные органы было направлено постановление об уголовном преследовании виновных лиц.

