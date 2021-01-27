В Казани при чистке крыши от льда погиб рабочий

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В Казани во время чистки крыши производственной базы погиб рабочий. На него упал лед со снегом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает РИА Новости.

"Рабочий убирал наледь с крыши здания производственной базы ООО "Техника", расположенной по адресу Казань, улица Тэцевская, 203. Он находился на стремянке на высоте 2-3 метров. На него обрушился лед со снегом, из-за чего рабочий получил телесные повреждения, от которых скончался", – рассказал старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

Уточняется, что работы проводились с разрешения инженера-технолога ООО "Техника". В следственные органы направлено постановление об уголовном преследовании виновных лиц.

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