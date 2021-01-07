Один человек погиб при обрушении льда на Камчатке

Фото: ТАСС/Елена Верещака

Обрушение льда случилось на Вилючинском водопаде в Камчатском крае. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Как пишет РИА Новости, в район произошедшего отправился вертолет МИ-8 МЧС России. На его борту находятся спасатели.

По данным ведомства, в результате случившегося погиб один человек.

"Одного пострадавшего вытащили из-под завалов", – заявили в МЧС.

В ведомстве сообщили, что еще четыре пострадавших на данный момент остаются под завалами. Об их состоянии пока ничего не известно.

Ранее обвал породы произошел на территории золоторудной шахты Асачинского месторождения ЗАО "Тревожное Зарево". В результате под завалами оказались пять человек, трое из которых смогли самостоятельно выбраться на поверхность. Еще два человека стали жертвами обвала.

По факту случившегося было открыто уголовное дело. По версии следствия, смерть рабочих наступила из-за несоблюдения правил безопасности.