Четыре человека извлечены из-под завала на камчатском водопаде

08:41
Фото: 41.mchs.gov.ru
Четыре человека извлечены из-под завала на Вилючинском водопаде в Камчатском крае, сообщает РИА Новости.
По данным властей региона, пострадали три человека из туристической группы, включая ребенка. Еще один человек погиб. Другие находившиеся у водопада туристические группы в полном составе покинули место происшествия.
Двое из пострадавших – мужчина и женщина – находятся в удовлетворительном состоянии. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.
Ранее стало известно об обрушении льда на камчатском водопаде. В район произошедшего отправился вертолет МИ-8 МЧС России. На его борту находятся спасатели. Они планируют полностью расчистить обвал, чтобы убедиться, что больше никто не пострадал.
Обвал породы произошел на территории золоторудной шахты Асачинского месторождения ЗАО "Тревожное Зарево" на Камчатке. В результате под завалами оказались пять человек, трое из которых смогли самостоятельно выбраться на поверхность. Еще два человека стали жертвами обвала.
По факту случившегося вохбудили уголовное дело. По версии следствия, смерть рабочих наступила из-за несоблюдения правил безопасности.
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