"Московский патруль": в подмосковных Люберцах задержан замглавы администрации

В подмосковных Люберцах задержан замглавы администрации Родион Грошевик. Об этом сообщают информагентства со ссылками на свои источники. Чиновника подозревают в создании преступного сообщества.

По данным СМИ, под управлением Грошевика с 2016 по 2020 годы расхищались бюджетные деньги, выделенные на содержание муниципальных кладбищ в Люберцах и Балашихе. Вместе с замглавы администрации установлены, якобы, еще 8 человек, которые тоже причастны к хищению денег. В основном это ритуальные компании и индивидуальные предприниматели, связанные с ритуальными услугами.

Сам Родион Грошевик до 2019 года руководил "Люберецкой ритуальной службой". Влиятельному фигуранту избрана мера пресечения: сейчас он под подпиской о невыезде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.