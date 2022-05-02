Женщина за рулем внедорожника насмерть сбила 6-летнего ребенка в Приморье

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В городе Находка в Приморском крае водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado сбила 6-летнего ребенка. Об этом со ссылкой на УМВД по региону сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что трагедия произошла накануне. Автомобиль наехал на ребенка, когда тот пересекал проезжую часть на велосипеде. Мальчик получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте аварии.

В ведомстве добавили, что стаж вождения женщины, которая была за рулем внедорожника, составляет восемь лет. Медосвидетельствование не установило у нее признаков опьянения.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля Ford сбил 10-летнюю девочку на Щербаковской улице на востоке Москвы. Авария произошла, когда ребенок возвращался из школы на самокате. Она переезжала дорогу в неположенном месте. Девочку госпитализировали с переломом таза.

До этого машина сбила женщину с пятилетним ребенком и 10-месячным младенцем на северо-востоке столицы. ДТП произошло на улице Осташковская. Там столкнулись несколько авто, и одна из машин наехала на женщину с детьми.

Авария случилась в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Водитель одного из автомобилей притормозил перед зеброй, после чего в машину врезалась едущее сзади авто, что привело к наезду на людей. Пострадавшие были доставлены в больницу.

