Британия ввела санкции против горно-металлургической компании Evraz

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Великобритания ввела санкции в отношении горно-металлургической компании Evraz. Об этом сообщает британское министерство иностранных дел.

"Сегодня правительство Великобритании объявило, что Evraz plc подверглась санкциям. Сталелитейная и горнодобывающая компания работает в секторах, имеющих стратегическое значение для правительства России", – отмечается в сообщении ведомства.

В МИД Соединенного Королевства подчеркивают, что Evraz производит 28% всех российских железнодорожных колес и 97% железнодорожных путей в России. Санкции на предприятие решили наложить в связи с тем, что РФ использует железную дорогу для доставки ключевых военных грузов и войск к линии фронта на Украине.

В заявлении британского дипведомства подчеркивается, что после заморозки активов Evraz ни один гражданин Великобритании или компания не могут вести дела с данной организацией.

На сегодняшний день под санкциями Великобритании находятся более 1,6 тысячи российских физических и юридических лиц. В очередной раз санкционный перечень был расширен 4 мая. В частности, был введен запрет на предоставление российским компаниям услуг в сфере PR, бухгалтерии и консалтинга.

Расширились и персональные санкции. В черный список попали журналист Наиля Аскер-заде, военные корреспонденты Евгений Поддубный, Александр Коц, Дмитрий Стешин и председатель совета директоров Первого канала Максим Орешкин.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

