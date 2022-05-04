Великобритания расширила санкции против РФ

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Власти Великобритании приняли решение расширить перечень санкций в отношении России. В частности, вводится запрет на предоставление российским компаниям услуг в сфере PR, бухгалтерии и консалтинга.
"Ограничивая доступ России к нашим консультантам по менеджменту мирового класса, бухгалтерам и PR-фирмам, мы усиливаем экономическое давление на Кремль, чтобы он изменил курс", – пояснил министр энергетики, промышленности и бизнеса Кваси Квартенг.
В заявлении МИД страны добавляется, что в черный список также внесены журналистка Наиля Аскер-заде, военные корреспонденты Евгений Поддубный, Александр Коц, Дмитрий Стешин и председатель совета директоров Первого канала Максим Орешкин.
Новые ограничительные меры затронули главу банка "Открытие" Михаила Задорнова и председателя правления Совкомбанка Дмитрия Гусева. Всем им запрещено въезжать на территорию Великобритании, а их счета, если таковые обнаружатся, будут заморожены.
Помимо этого, власти Великобритании ввели рестрикции против главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова и членов Совета Федерации Виктора Кресса, Александра Некрасова, Валерия Пономарева, Эдуарда Росселя и Ильяса Умаханова.
Кроме того, отдельные рестрикции затрагивают ВГТРК и ПАО "КАМАЗ". Также под ограничительные меры подпали Московский физико-технический институт, ООО "Ижмаш – беспилотные системы", ОАО "Радиоавионика, компания "Байкал электроникс".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции являются обоюдоострым оружием. По его словам, в попытке нанести ущерб России Западу приходится и самому платить большую цену, которая растет с каждым днем.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В МИД РФ отреагировали на подготовку ЕС новых антироссийских санкций
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