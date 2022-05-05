"Московский патруль": в Химках угнали маломерное судно владельца сети барбершопов

В Химках неизвестные угнали маломерное судно владельца сети барбершопов. На украденной яхте они прокатились по Химкинскому водохранилищу и бросили. Не обошлось без повреждений.

Неужели так легко похитить целый корабль в охраняемой акватории? И кто не справился с управлением? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.