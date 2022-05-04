"Московский патруль": в Подмосковье задержали лже-коммунальщиков, ограбивших пенсионерку

В Сергиевом Посаде полицейские задержали двух лже-сотрудниц коммунальной службы, которые под видом проверки батарей и газовых плит, пришли в квартиру пенсионерки и ограбили ее. Мошенницы похитили из шкатулки все драгоценности женщины.

Кого точно не следует пускать в дом? И как отличить настоящего сотрудника ЖКХ от мошенника? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.