Пешие расчеты и военная техника будут тренироваться на Красной площади в ночь на 5 мая

В Москве в ночь на 5 мая пройдет одна из главных репетиций парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Пешие расчеты и военная техника будут тренироваться на Красной площади.

В этом году изменилось место их дислокации, поэтому поменялся и маршрут движения по городу. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.