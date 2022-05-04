"Московский патруль": в столичном метро задержали пьяного хулигана, ограбившего пассажира

04 мая, 21:30
В столичном метро задержали пьяного хулигана, который ограбил пассажира, угрожая ему пистолетом. Инцидент в подземке зафиксировала камера наблюдения.
На кадрах, снятых в переходе на станции "Петровско-Разумовская", видно, как мужчина демонстрирует прохожему пистолет. После короткого диалога хулиган нетвердой походкой направляется дальше. В какой-то момент злоумышленник из хулиганских побуждений произвел выстрел в пол. В результате инцидента никто не пострадал.
Также установлено, что подозреваемый, угрожая пистолетом, потребовал у 22-летнего молодого человека отдать ему мобильный телефон и денежные средства. Прибывшие на место происшествия полицейские помешали ограблению и задержали злоумышленника.
При обыске у задержанного обнаружили пистолет и два патрона. Экспертиза показала, что оружие – списанное и охолощенное. Патроны же оказались светозвуковыми: к боеприпасам они не относятся.
Следствием в отношении мужчины возбуждено два уголовных дела по статьям "Хулиганство" и "Разбой". Подозреваемый помещен под домашний арест. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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