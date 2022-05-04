"Московский патруль": в столичном метро задержали пьяного хулигана, ограбившего пассажира

В столичном метро задержали пьяного хулигана, который ограбил пассажира, угрожая ему пистолетом. Инцидент в подземке зафиксировала камера наблюдения.

На кадрах, снятых в переходе на станции "Петровско-Разумовская", видно, как мужчина демонстрирует прохожему пистолет. После короткого диалога хулиган нетвердой походкой направляется дальше. В какой-то момент злоумышленник из хулиганских побуждений произвел выстрел в пол. В результате инцидента никто не пострадал.

Также установлено, что подозреваемый, угрожая пистолетом, потребовал у 22-летнего молодого человека отдать ему мобильный телефон и денежные средства. Прибывшие на место происшествия полицейские помешали ограблению и задержали злоумышленника.

При обыске у задержанного обнаружили пистолет и два патрона. Экспертиза показала, что оружие – списанное и охолощенное. Патроны же оказались светозвуковыми: к боеприпасам они не относятся.

Следствием в отношении мужчины возбуждено два уголовных дела по статьям "Хулиганство" и "Разбой". Подозреваемый помещен под домашний арест. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.