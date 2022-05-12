Самолеты в Шереметьево проверяют из-за сообщения о "минировании"

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В Шереметьево поступило сообщение об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"После сообщения о минировании воздушных судов в Шереметьево кинологи проводят проверку", – отметил собеседник агентства.

Ранее неизвестный сообщил об угрозе взрыва на борту одного из самолетов в аэропорту Жуковский.

Все самолеты в авиагавани проверяются кинологами.

