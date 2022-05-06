"Московский патруль": полицейские задержали подозреваемого в краже на западе Москвы

Полицейские задержали подозреваемого в краже на западе Москвы. Потерпевшая рассказала, что возвращалась домой из магазина и остановилась во дворе, чтобы передохнуть. На скамейке женщина случайно оставила кошелек. О пропаже москвичка сообщила в полицию.

По камерам правоохранители установили, что злоумышленник, проходивший по детской площадке, увидел на скамейке кошелек, забрал находившиеся там денежные средства в размере около 30 тысяч рублей, а сам кошелек бросил в мусорное ведро.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался местный дворник. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.