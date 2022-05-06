"Московский патруль": по факту смертельного ДТП возле Белорусского вокзала возбудили дело

Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП возле Белорусского вокзала. Минувшей ночью каршеринговый автомобиль пролетел на красный свет и на полном ходу протаранил несколько машин.

Водитель арендованного авто скончался на месте. Среди пострадавших – популярный в определенных кругах блогер, боец МММ и еще несколько человек, которые сейчас находятся в больнице.

Почему каршеринг называют сервисом повышенной опасности? И что известно о личности предполагаемого виновника? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.