Свыше 200 населенных пунктов в Брянской области остались без электричества из-за непогоды

Фото: ГУ МЧС России по Брянской области

Сильный дождь, гроза и ветер привели к отключению электроснабжения в 226 населенных пунктах в Брянской области, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Ветер повалил 370 деревьев. В результате повреждения получили 19 автомобилей. По последним данным, пострадали три человека, в том числе один ребенок. Также сообщается о повреждении кровли 15 зданий.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время продолжается работа аварийно-восстановительных бригад. К ликвидации последствий непогоды привлечены 1 тысяча человек и 300 единиц техники.

Экстренные и оперативные службы Брянской области функционируют в режиме повышенной готовности. В региональном главке МЧС работает оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что без электричества остались более 60 тысяч жителей Астраханской области. Причиной произошедшего стала непогода. В регионе прошел мокрый снег с дождем и был сильный ветер.

До этого в Новгородской области без электроэнергии остались более четырех тысяч человек. К авариям на региональных электросетях привел сильный снегопад.