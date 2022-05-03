Восемь сел на Сахалине остались без электричества из-за циклона

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Мокрый снег и ветер нарушили электроснабжение восьми населенных пунктов в восточной части Сахалина. Об этом сообщила пресс-секретарь Сахалинэнерго Маргарита Татарова.

"В результате неблагоприятных погодных условий – мокрого снега и ветра – повреждены шесть линий электропередачи напряжением 35 кВ и три ЛЭП напряжением 6–10 кВ" – приводит слова Татаровой РИА Новости.

Она добавила, что без электричества остались жители сел Лермонтово, Новое, Восток, Гастелло, Тихменево, Вахрушево, Малиновка и Забайкалец.

Как уточняется, энергетики восстановили работу трех ЛЭП напряжением 35 кВ и возобновили подачу электроэнергии селам Лермонтово, Восток и Новое.

Ранее сообщалось, что без электричества остались более 60 тысяч жителей Астраханской области. Причиной произошедшего стала непогода. В регионе прошел мокрый снег с дождем и был сильный ветер.

До этого в Новгородской области без электроэнергии остались более четырех тысяч человек. К авариям на региональных электросетях привел сильный снегопад.