Более 60 тыс человек остались без электричества в Астраханской области из-за непогоды

04 марта, 23:32
Фото: depositphotos/gyn9037
Более 60 тысяч жителей Астраханской области остались без электричества из-за мокрого снега с дождем и сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго России. В ведомстве уточнили, что энергетики ведут восстановительные работы.
По данным Астраханского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с вечера 4 марта и до конца суток 5 марта в регионе пройдут сильные дожди и мокрый снег. Порывы ветра в некоторых районах будут достигать до 25 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что в Ульяновской области 19 населенных пунктов остались частично отключены от электроэнергии из-за метели, которая сопровождалась порывами ветра до 25 метров в секунду. Для устранения аварии привлекали 80 человек и 26 единиц техники.
До этого в Новгородской области без электроэнергии остались более четырех тысяч человек. К авариям на региональных электросетях привел сильный снегопад.
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