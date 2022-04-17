Число погибших от тропического шторма "Меги" на Филиппинах возросло до 172

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В результате тропического шторма "Меги", обрушившегося на Филиппины, погибли 172 человека. Об этом свидетельствуют данные отчета Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий республики, передает ТАСС.

Наибольшее количество жертв насчитывается в регионе Восточные Висайи – 156 человек. По последним данным, 110 человек числятся пропавшими без вести.

Всего от стихии пострадали более 2 миллионов человек. Почти 400 тысяч человек распределили между 909 эвакуационными центрами.

В республике зафиксировано 560 наводнений и 89 оползней. Повреждены более 200 дорог и девять мостов. В нескольких городах наблюдаются перебои с электричество. В восьми регионах приостановили занятия в школах и работу предприятий.

Ранее наводнение произошло в ЮАР. Погибли более 300 человек. Самые сильные за последние 60 лет дожди обрушились на провинцию Квазулу-Наталь и ее мегаполис Дурбан.

В регионе разрушены более шести тысяч зданий, размыты автомобильные и железные дороги, обрушились десятки мостов. Во многих районах отсутствует электричество.

