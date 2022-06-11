Москвичам рассказали о погоде в субботу

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В субботу, 11 июня, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Температура воздуха в Москве составит +24...+26 градусов, в Подмосковье – +22...+27 градусов. Ветер будет северо-восточного направления с порывами до 10 метров в секунду.

"Атмосферное давление существенно не изменится и в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 60%", – говорится в сообщении.

Ранее в Гидрометцентре предупредили, что в субботу в столичном местами ожидается гроза. В связи с этим синоптики продлили желтый уровень погодной опасности. В Москве он будет действовать с 12:00 до 21:00 11 июня. В Московской области – с 10:00 до 21:00.

По словам метеорологов, для предстоящей недели характерны короткие и локальные дожди и грозы. Эти явления станут следствием столкновения антициклона над европейской частью России и атлантического циклона с запада.

В начале следующей недели в Москве прогнозируется по-июльски теплая погода, сообщил ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По данным синоптика, воздух прогреется до 25...29 градусов.

