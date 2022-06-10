Москвичей предупредили о грозе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве в субботу, 11 июня, местами ожидается гроза. В связи с этим Гидрометцентр РФ объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности.

Предупреждение будет действовать в Москве с 12:00 до 21:00 11 июня. Гроза также возможна в Московской области, предупреждение там будет действовать с 10:00 до 21:00.

В Гидрометцентре также отметили, что для предстоящей недели характерны короткие и локальные дожди и грозы. Эти явления станут следствием столкновения антициклона над европейской частью России и атлантического циклона с запада.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в Москве в предстоящие выходные летняя погода устойчиво сохранит свои позиции. По его словам, в ночные часы температура не опустится ниже 12–17 градусов, а днем воздух может прогреться до 29 градусов.

