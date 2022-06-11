Россия призывает США уже сейчас начать обсуждение договора на смену СНВ – Антонов

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что отсутствие контактов с Россией по проблемам стратегической стабильности после истечения действия Договора об СНВ не отвечает интересам самих Соединенных Штатов.
По его словам, Москва призывает начать обсуждение данной темы уже сейчас, передает РИА Новости. Он напомнил, что действие Договора об СНВ истекает в 2026 году.
В то же время Антонов отметил, что Вашингтон в настоящее время не демонстрирует готовность к возобновлению диалога по стратегической стабильности, однако Москва, подчеркнул он, готова ждать, пока американская сторона до него "созреет".
По словам дипломата, двусторонний диалог между Соединенными Штатами и Россией зашел в тупик. Он отметил, что отношения между Вашингтоном и Москвой, которые и так в последние несколько лет были в глубоком кризисе, достигли критической точки.
Ранее помощник госсекретаря Мэллори Стюарт заявила, что США планируют сохранить ограничения на ядерный арсенал России по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
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