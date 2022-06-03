Госдеп заявил, что США могут использовать санкции против РФ для торга по продлению СНВ-3

Фото: depositphotos/teamtime

Помощник госсекретаря Мэллори Стюарт заявил, что США не исключают возможность использования антироссийских санкций в качестве инструмента торга для продвижения диалога по нераспространению. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, такой эффект уже достигался в отношении других стран.

Как уточняется, СНВ-3, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, был продлен администрацией Байдена на пять лет.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков, который принимает участие в работе комитета ООН по нераспространению ядерного, химического и биологического оружия, заявил, что международное сообщество не ведет серьезных обсуждений ракетной проблематики.

По его словам, на данном направлении, кроме режима контроля за ракетными технологиями и Гаагского кодекса поведения, нет серьезного диалога.

До этого сообщалось, что палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов на прошлой неделе, однако сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заблокировал документ и потребовал внести поправки об ужесточении надзора за расходованием средств. Он заявил, что конгресс должен тщательно взвесить затраты, которые понесет американская казна в случае принятия данной инициативы.

Позже сенат США одобрил закон о выделении помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов. Уточняется, что 51 из 100 сенаторов выступил за данную инициативу, этого достаточно для ее утверждения.

Американский лидер заявил, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, с помощью которых можно наносить удары по России.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

