Госдеп заявил, что США могут использовать санкции против РФ для торга по продлению СНВ-3

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Помощник госсекретаря Мэллори Стюарт заявил, что США не исключают возможность использования антироссийских санкций в качестве инструмента торга для продвижения диалога по нераспространению. Об этом сообщает РИА Новости.
По ее словам, такой эффект уже достигался в отношении других стран.
Как уточняется, СНВ-3, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, был продлен администрацией Байдена на пять лет.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков, который принимает участие в работе комитета ООН по нераспространению ядерного, химического и биологического оружия, заявил, что международное сообщество не ведет серьезных обсуждений ракетной проблематики.
По его словам, на данном направлении, кроме режима контроля за ракетными технологиями и Гаагского кодекса поведения, нет серьезного диалога.
До этого сообщалось, что палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов на прошлой неделе, однако сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заблокировал документ и потребовал внести поправки об ужесточении надзора за расходованием средств. Он заявил, что конгресс должен тщательно взвесить затраты, которые понесет американская казна в случае принятия данной инициативы.
Позже сенат США одобрил закон о выделении помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов. Уточняется, что 51 из 100 сенаторов выступил за данную инициативу, этого достаточно для ее утверждения.
Американский лидер заявил, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, с помощью которых можно наносить удары по России.
24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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