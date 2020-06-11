Австралию накрыла снежная буря

В Австралии настоящая зима. Материк накрыла снежная буря. В некоторых городах погода бьет рекорды – там до минус 6 градусов. Таких холодов не видели тут с позапрошлого века.

Жители Сиднея говорят, что без куртки из дома не выйти и выкладывают в соцсетях ледяные машины и заметенные улицы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.