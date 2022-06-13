Один человек погиб при пожаре в квартире на западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Один человек погиб при пожаре в квартире жилого дома на западе Москвы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Возгорание произошло на улице Главмосстроя, дом 4, корпус 2. Пожар вспыхнул в однокомнатной квартире на четвертом этаже.

По данным ГУ МЧС РФ по городу, в квартире загорелись личные вещи и мебель. Площадь пожара составила 3 квадратных метра.

В настоящее время возгорание полностью ликвидировано. Личность погибшего выясняется.

Ранее один человек погиб, двое были госпитализированы после хлопка газа в квартире в подмосковных Мытищах. По данным МЧС, огонь охватил две квартиры.

До этого три человека погибли в результате пожара в частном доме в хуторе Мокросоленый Волгодонского района Ростовской области. Площадь возгорания составила 51 квадратный метр. К ликвидации пожара привлекались 16 человек и шесть единиц техники.